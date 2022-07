Metabolismo: in estate gli uomini mangiano più delle donne a causa del Sole

L'esposizione alla luce solare stimola l'assunzione di cibo e l'aumento di peso nei maschi, ma non nelle femmine, attraverso un ormone secreto dal tessuto adiposo all'interno della pelle. Lo studio, pubblicato su Nature Metabolism, rivela come la luce solare possa influenzare il comportamento alimentare e l'equilibrio energetico di tutto il corpo, un processo che è stato in gran parte trascurato.

La necessità di consumare cibo è principalmente controllata dalla comunicazione tra i tessuti periferici e il cervello. Gli ormoni che vengono rilasciati da diversi organi (ad esempio, l'intestino, il tessuto adiposo e il fegato) raggiungono specifiche regioni del cervello, come l'ipotalamo, che determina quindi la necessità di mangiare o smettere di mangiare, a seconda dell'attuale quantità di energia disponibile in il corpo. Esaminando le prove epidemiologiche di circa 3.000 individui in Israele nel corso di tre anni, Carmit Levy e colleghi rivelano che i maschi, ma non le femmine, hanno aumentato l'assunzione di cibo durante l'estate, un periodo in cui la radiazione solare è al suo apice.

La scoperta è stata supportata da studi su topi maschi in cui l'esposizione giornaliera ai raggi ultravioletti (UVB) per dieci settimane ha stimolato il rilascio dell'ormone della fame grelina dal tessuto adiposo della pelle. Dopo aver raggiunto l'ipotalamo, la grelina ha aumentato l'appetito in questi topi maschi, favorendo così l'assunzione di cibo e l'aumento di peso. Tuttavia, questo effetto è stato attenuato nelle femmine di topo perché l'ormone sessuale estrogeno ha interferito con il rilascio di grelina dalle cellule adipose all'interno della pelle.

Inoltre, in una configurazione sperimentale, campioni di pelle umana maschile esposti a UVB per cinque giorni hanno portato a una maggiore espressione di grelina, che è in linea con l'aumento del comportamento di ricerca del cibo osservato dopo l'esposizione solare. Gli autori concludono che questo lavoro identifica il grasso cutaneo come un possibile mediatore del comportamento alimentare attraverso l'esposizione alla luce solare, aggiungendo potenzialmente un nuovo sottotipo di tessuto adiposo all'equazione del bilancio energetico. In un News & Views associato, Carlos Dieguez e Ruben Nogueiras sottolineano che "questo lavoro aprirà sicuramente la strada a ulteriori studi sul ruolo della pelle nell'energia e nell'omeostasi metabolica".