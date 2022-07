Meteo, le temperature massime di oggi: +38°C a Firenze, +36°C a Caserta

Domani una nuova forte ondata di maltempo colpirà il Nord Italia causando violenti temporali in particolare in Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e alcune zone di Emilia Romagna, Veneto e Marche. Il caldo, però, non si attenuerà ancora, anzi: la colonnina di mercurio si alzerà ulteriormente di 1-2°C in tutt'Italia. Bisognerà poi attendere domenica 31 perché arrivi più fresca da Nord.