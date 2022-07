Stazione spaziale cinese: pronto al lancio il nuovo modulo Wentian

Conto alla rovescia per il lancio del secondo modulo della stazione spaziale cinese Tiangong: la partenza è prevista il 24 luglio alle 08:20 ora italiana dalla base di Wenchang, con un razzo Long March 5B. Il nuovo modulo "Wentian" è il 2° dei 3 grandi moduli che costituiranno la stazione del gigante asiatico a che al momento è composta da un unico modulo, Tianhe, al cui interno in questo momento si trovano i 3 astronauti Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe. Il lancio del 3° e ultimo modulo, "Mengtian", è invece programmato per fine anno.