Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Noi non abbiamo mai immaginato, come ha fatto il Presidente Macron in Francia, che la Nato fosse un organismo defunto, qualche mese prima di trovare nella Nato l'unico punto di riferimento nel quadro mondiale che permettesse di avere speranza di difendere quei valori occidentali che noi riteniamo siano imprescindibili". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, chiudendo il convegno organizzato dal partito 'L'Italia e l'Unione europea nel futuro della Nato'.