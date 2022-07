Ondata di caldo in Spagna: almeno 360 morti dal 10 luglio

Un'intensa ondata di calore sta colpendo da giorni la Spagna, con temperature pomeridiane attorno ai +40°C in molte zone del Paese. Secondo l'Istituto di Salute Carlo III, da quando è iniziata la fase di caldo estremo (domenica 10 luglio) e fino a venerdì 15 luglio, nel paese iberico sono morte almeno 360 persone per cause legate alle alte temperature. L'ultima vittima è un netturbino 60enne di Madrid: l'uomo si è sentito male mentre lavorava venerdì pomeriggio. Trasportato in gravi condizioni in ospedale, è morto la notte successiva. Dopo questo decesso, il comune di Madrid ha comunicato di aver concesso "flessibilità oraria" ai netturbini impiegati nel turno del pomeriggio, per consentirgli di evitare le ore più calde della giornata.