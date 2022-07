Pescara, 11 lug. (Adnkronos) – ?Attraverso lo sport si può sperimentare dal vivo l?inclusione: questa è la ragione per cui la Fondazione Entain ha aderito a questo progetto in maniera entusiasta, perché è perfettamente coerente con il nostro sistema di valori e con il nostro progetto?.

Così Andrea Faelli, Ceo di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia ha spiegato Padel Mixto, evento che ha visto sfidarsi coppie composte da un giocatore in piedi (normodotato) e uno seduto in carrozzina (con disabilità). Le gare si sono svolte il 9 luglio al Padelmania di Pescara, nell?ambito delle finali di Coppa dei club Msp di padel.

Il progetto di aggregazione e inclusione è stato promosso dall?Asd Sportinsieme Roma e da Msp Italia (settore padel) e sostenuto dalla Fondazione Entain.