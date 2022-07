Paleovegetazione e paleotemperatura nella Cina settentrionale durante la metà dell'Olocene

La pianura della Cina settentrionale è climaticamente sensibile ed è anche nota come una delle principali regioni dell'Asia orientale che subisce maggiore conseguenze dovute al riscaldamento climatico. Una equipe di ricercatori guidata da Shengrui Zhang ha ricostruito il paleoclima e il paleoambiente di un sito lacustre nella pianura della Cina settentrionale durante il periodo caldo della metà dell'Olocene, al fine di fornire dati di riferimento per valutare i possibili cambiamenti futuri nell'ambiente ecologico nel contesto del cambiamento climatico in corso.