Morto An An, il "nonno" di tutti i panda nati in cattività: aveva 35 anni

An An, il panda gigante maschio più anziano del mondo in cattività, è stato soppresso oggi all'età di 35 anni, l'equivalente di 105 anni per gli esseri umani: lo ha reso noto il parco a tema di Hong Kong dove viveva. La salute di An An aveva mostrato continui segni di deterioramento nelle ultime settimane, con il consumo di cibo in calo, fino a quando non ha finalmente smesso di mangiare, ha spiegato Ocean Park, la struttura dove viveva dal 1999.