Iniziata la passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti: è la prima spacewalker europea

L'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti è appena uscita dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per una passeggiata spaziale insieme al cosmonauta Oleg Artemyev. Si tratta della prima attività extraveicolare (EVA) per AstroSamantha, che diventa così la prima donna europea a compierne una. Entrambi gli astronauti indossano tute spaziali Orlan: quella di Oleg avrà strisce rosse e quella di Cristoforetti strisce blu.

Il portellone per l'uscita dei due astronauti dalla ISS si è aperto alle 16:50 italiane, 50 minuti dopo rispetto all’orario programmato poiché le operazioni per indossare le tute prima di uscire nel vuoto dello spazio hanno richiesto più tempo del previsto. Samantha Cristoforetti è stata la prima ad uscire dal portellone dell'air lock del modulo russo Nauka. Dopo un breve orientamento, si è agganciata all'esterno della ISS per iniziare le prime operazioni. La passeggiata spaziale potrebbe durare fino a 7 ore.

Tra le 21:44 e le 21:48 (ora italiana), il rapido passaggio della ISS durante l'attività extraveicolare di Samantha Cristoforetti sarà visibile ad occhio nudo dall'Italia. La ISS attraverserà il cielo italiano da nord-ovest a nord-est in 4 minuti, con un picco in direzione nord a 16 di altezza (da Roma come riferimento).

L'attività extraveicolare

La passeggiata spaziale vedrà Samantha e Oleg lavorare insieme su una serie di attività, inclusa l'installazione di piattaforme e l'hardware dell'adattatore della workstation montato sul modulo del laboratorio Nauka. Il duo dispiegherà anche dieci nanosatelliti progettati per raccogliere dati di radioelettronica durante l'EVA e posizionerà un braccio telescopico da Zarya a Poisk per assistere nelle future passeggiate spaziali.

Al lavoro sul braccio robotico europeo

Questa sarà la terza passeggiata spaziale a includere compiti per preparare il braccio robotico europeo per le sue prime operazioni su Nauka. Gli astronauti sposteranno il pannello di controllo esterno, lavoreranno sull'isolamento e installeranno un adattatore temporaneo per il braccio robotico. Il braccio robotico europeo introduce nuovi modi funzionamento delle macchine automatizzate nel complesso orbitale. Sarà in grado di svolgere molte attività in modo automatico o semiautomatico, può essere diretto sia dall'interno che dall'esterno della Stazione, può essere controllato direttamente o programmato in anticipo.

Nel cuore tecnico dell'ESA, ESTEC nei Paesi Bassi, gli ingegneri seguiranno da vicino la passeggiata spaziale. Un team europeo monitorerà il lavoro di Samantha sul braccio robotico dal controllo di missione.

Samantha Cristoforetti è giunta sulla ISS lo scorso 27 aprile per la missione semestrale Minerva, assieme ai colleghi americani di Crew-4, a bordo della capsula Crew Dragon di SpaceX.

Di seguito, la diretta della NASA.