Maltempo Piemonte, oggi pioggia nel Torinese e nel Cuneese

Sul Piemonte è presente una estesa area anticiclonica che permarrà anche nei prossimi giorni, garantendo cieli ben soleggiati e favorendo condizioni in prevalenza stabili, ad esclusione di debole instabilità pomeridiana sui rilievi alpini. Oggi correnti di aria da est hanno portato qualche pioggia nel Torinese e in provincia di Cuneo. Le stazioni meteo di Arpa regionale hanno registrato 17,6 mm di pioggia nel centro di Torino, ai Giardini Reali, e in provincia 12,6 mm a Pino e 11,6 a Santena, a Bra (Cuneo) 5,6 mm. A parte i casi sporadici, nel resto della regione non si sono registrate precipitazioni.