Previsioni Meteo Lombardia: lieve calo delle temperature nel fine settimana

"Un promontorio subtropicale esteso dal Nord Africa alla Gran Bretagna blocca il passaggio del flusso perturbato atlantico, limitandolo alle alte latitudini. L'area del Mediterraneo e l'Europa Occidentale sono interessate da un importante e prolungata ondata di calore, che ad inizio settimana interesserà in maniera diretta la Francia e l'Inghilterra. Sul Nord Italia, dopo il primo picco di calore nella giornata di venerdì, accentuato da condizioni favoniche locali, nel fine settimana è atteso un temporaneo lieve calo delle temperature, per via del rientro di aria meno calda da est a fronte di un aumento della pressione a Nord delle Alpi. Si tratterà comunque di una breve parentesi: da lunedì, infatti, è atteso un nuovo aumento delle temperature con lo spostamento dell'asse del promontorio verso l'Italia": è quanto si legge nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia .

Domani possibili addensamenti di nubi basse al mattino sulla fascia pedemontana e sulle Prealpi, localmente alte pianure. Nel pomeriggio qualche cumulo sui settori alpini, altrove sereno salvo nubi alte di passaggio.

Precipitazioni: assenti, salvo occasionali rovesci sulle Alpi centro-orientali nel pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve calo in pianura. Minime tra 23 e 26°C; massime tra 33 e 36 °C.

Zero termico: attorno a 4400-4500 metri.

Venti: in pianura e sull'Appennino deboli o localmente moderati orientali; su Alpi e Prealpi deboli o a tratti moderati settentrionali sulle creste, a prevalente regime di brezza altrove.