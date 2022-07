Previsioni Meteo Lombardia: domani nuova fase instabile con rovesci e temporali

Domani nella prima parte della giornata soleggiato in pianura, nuvolosità irregolare in montagna; nella seconda parte del giorno nubi irregolari in pianura, nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi, fino a coperto sulle Alpi.

Precipitazioni: dalle ore centrali rovesci di pioggia o temporali possibili sui settori alpini, isolati piovaschi in Appennino, tra il pomeriggio e la sera fenomeni più intensi e diffusi, in estensione all'alta pianura in nottata.

Temperature: minime e massime in aumento eccetto sulle Alpi. In pianura minime intorno a 25°C, massime intorno a 36°C.

Zero termico: intorno a 4600-4800 metri, in abbassamento dalla sera.

Venti: in pianura deboli variabili al mattino, moderati meridionali dal pomeriggio; in montagna moderati dai quadranti meridionali.

Altri fenomeni: disagio da calore localmente forte in pianura e nei principali fondi valle.