"Sull'Europa occidentale è presente un campo di alta pressione, ancora per oggi indebolito sul suo fianco orientale da una saccatura in discesa verso i Balcani che determina avvezione di aria relativamente più fresca da est. Nei giorni successivi stabile e prevalentemente soleggiato in pianura con condizioni di disagio termico, mentre i rilievi alpini e prealpini saranno in parte influenzati dal passaggio di strutture depressionarie ben a nord delle Alpi con qualche annuvolamento e possibili rovesci pomeridiani. Lieve flessione delle temperature con maggiore ventilazione in pianura nel fine settimana": queste le previsioni meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia .

Domani tra notte e mattino possibili addensamenti sui rilievi prealpini e l'alta pianura, in dissolvimento nella giornata; altrove sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 20°C e 22°C, massime tra 31°C e 34°C.

Zero termico: in sensibile rialzo, oltre 4600 metri dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli da nord.

Altri fenomeni: disagio da calore in aumento in pianura e nelle valli.