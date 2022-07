Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “Investire nella scuola vuol dire progettare il futuro di un Paese e la riforma degli Istituti tecnologici superiori, approvata oggi alla Camera dei deputati in via definitiva, rientra nel grande piano delle riforme strutturali che stiamo compiendo. È stata Forza Italia per prima, grazie all’impegno dell’onorevole Valentina Aprea e del ministro Maria Stella Gelmini, a presentare nel 2018 la proposta di legge che istituisce gli Its Academy, il sistema terziario di istruzione tecnologica". Lo afferma Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.