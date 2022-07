Siccità, risorse idriche? Disponibilità meno prevedibile

Con il cambiamento climatico la disponibilità delle risorse idriche sarà sempre più difficile da prevedere. E' quanto si evince da uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli atti del National Center for Atmospheric Research (NCAR della Cornell University e dell'Universita' del Colorado Boulder. Il team, guidato da Will Wieder, ha elaborato una serie di simulazioni computerizzate per l'analisi i dettagli sul futuro risorse idriche, considerando il modo in cui i cambiamenti di temperatura e precipitazioni altereranno l'accumulo di neve ei modelli di deflusso nell'emisfero settentrionale.

I ricercatori hanno utilizzato un potente modello modificato e un database di simulazioni per i dati utilizzati per il futuro fino alla fine del secolo. Grazie ai calcoli effettuati dal supercomputer Aleph, presso l'Institute for Basic Science di Busan, in Corea del Sud, esperti hanno attesi le possibili alterazioni nei flussi d'acqua in gran parte del mondo. Stando a quanto emerge dall'indagine, anche nelle regioni in cui la quantita' non e' cambiata di precipitazioni nel corso degli anni, il flusso totale risultera' piu' variabile e imprevedibile. Gli studiosi hanno scoperto che ogni anno nell'emisfero settentrionale ci saranno in media circa 45 giorni in piu' senza neve.