Sudan: piogge torrenziali stagionali nel Darfur, 7 morti

Piogge torrenziali stagionali hanno innescato inondazioni nella regione del Darfur occidentale, in Sudan, provocando la morte di almeno 7 persone, inclusi bambini: lo hanno riferito l'Organizzazione delle Nazioni Unite e un'associazione umanitaria. Secondo il General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur, le forti piogge sono iniziate venerdì nella località di Kass, nella provincia del Darfur meridionale. L'associazione ha spiegato che tra i morti ci sono una donna incinta e 2 bambini di 2 e 8 anni, e che almeno 100 case nei campi di accoglienza sono crollate o sono state parzialmente danneggiate.