Terremoto scuote l'Ecuador: paura in gran parte del Paese, morto 16enne | VIDEO

Un terremoto magnitudo 5.7 ha scosso la costa dell'Ecuador alle 17:30 ora locale di giovedì, provocando un morto. Lo US Geological Survey ha affermato che il sisma si è verificato a una profondità di circa 73 km con epicentro a quasi 20 km a Nord/Est dal porto di Guayaquil. L'Istituto Geofisico dell'Ecuador ha riferito che il tremore è stato avvertito nella maggior parte del Paese (compresa la capitale Quito, a circa 400 km di distanza), anche se "debolmente" sulle montagne. Jorge Vera, sindaco di Simon Bolivar nella provincia costiera di Guayas, ha confermato che un 16enne ha perso la vita: un cavo dell'alta tensione è caduto mentre la vittima era impegnata in "un'attività sportiva", ma non ha fornito ulteriori dettagli.