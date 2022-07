Milano, 12 lug. (Adnkronos) - "Del canone se ne è parlato in passato, oggi c'è un tema più attuale che è legato ai tax credit che vengono dati in modo molto importante, parliamo del 40%, a tutti coloro i quali fanno fiction, cinema e serie tv. Noi con tutto quello che facciamo meriteremmo anche noi - considerando il livello di occupazione e di servizio che diamo al Paese -, una forma di tax credit per tutte le trasmissioni televisive che sono assimilabili alla fiction. Noi azienda italiana con 500 dipendenti ne avremmo diritto". Lo afferma Urbano Cairo, presidente di La7 durante la presentazione del palinsesto a Milano.