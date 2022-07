Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Un confronto importante in un momento chiave per la partnership mediterranea e per le alleanze strategiche dell’UE in quest’area”. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola commenta la riunione ministeriale con Ministri e Segretari di Stato degli Affari europei del Med9, che si è svolta a Madrid in vista del summit dei leader il prossimo 30 settembre in Spagna.