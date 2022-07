Vaiolo delle scimmie, Kyriakides: "oggi in Italia i primi 5.300 vaccini"

"Le prime consegne di vaccini per il vaiolo delle scimmie arrivano oggi in Italia con 5.300 dosi iniziali per proteggere i cittadini e rispondere a questa epidemia": lo ha annunciato il commissario europeo alla Salute Stella Kyriakides. "I 6.000 casi di vaiolo delle scimmie nell'Unione Europea, con un aumento del 50% rispetto alla scorsa settimana, sono motivo di grave preoccupazione per la salute pubblica".