Catastrofi e rischi: valanghe di neve come terremoti, la fisica è la stessa. Lo studio

Valanghe di neve e grandi terremoti hanno molte cose in comune, tanto che la fisica alla base dei due eventi sarebbe molto simile. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Physics, è stata portata a termine da un'equipe di ricercatori guidati da Scuola Politecnica Federale di Losanna (Epfl) ed Istituto Wsl per lo studio della neve e delle valanghe (Slf), in Svizzera, espandendo la scala delle simulazioni fatte al computer da 1 a 100 metri. I risultati permetteranno una migliore valutazione dei rischi connessi a questi eventi catastrofici, che ogni anno causano incidenti e vittime in numero nettamente superiore rispetto a tutte le altre tipologie di valanga.