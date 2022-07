Guerra Ucraina: dall'UE via libera alle nuove sanzioni, embargo a oro e gioielli

Il pacchetto estende anche l'elenco dei prodotti controllati che possono contribuire al potenziamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, rafforzando così i controlli sulle esportazioni di tecnologie avanzate e a doppio uso. Inoltre, le nuove misure estendono l'attuale divieto di accesso ai porti alle chiuse per evitare l'elusione delle sanzioni e ampliano la portata del divieto di accettare depositi per includere quelli provenienti da persone giuridiche, enti o organismi stabiliti in Paesi terzi e posseduti in maggioranza da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia. L'accettazione di depositi per il commercio transfrontaliero non vietato sarà soggetta a un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità nazionali competenti. Al fine di evitare potenziali conseguenze negative per la sicurezza alimentare ed energetica nel mondo, l'UE ha deciso di estendere l'esenzione dal divieto di effettuare transazioni con determinate entità statali per quanto riguarda le transazioni di prodotti agricoli e il trasporto di petrolio verso paesi terzi. Il Consiglio, tuttavia, ha precisato che nessuna delle misure adottate oggi o in precedenza riguarda in alcun modo il commercio di prodotti agricoli e alimentari, tra cui grano e fertilizzanti, tra Paesi terzi e Russia.