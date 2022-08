Allerta Meteo Campania: criticità per piogge e temporali prolungata fino a domani

Attualmente in vigore sulla Campania un'allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore giallo: l'avviso è valido fino alle 21 di oggi, ma la perturbazione insisterà ancora sulla regione. Per tale motivo a Protezione Civile della Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità, sempre per piogge e temporali, e sempre di colore giallo anche per la giornata di domani: sarà valido dalle 12 alle 21 di mercoledì 10 agosto, sull'intero territorio regionale.