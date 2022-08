"Non sento più mani e piedi": economista russo Anatoly Chubais ha sindrome di Guillain Barré, è grave

"Non riesco a muovermi, non sento più le mani e i piedi". E' quanto riferito da Anatoly Chubais a sua moglie prima di essere trasferito dalla Costa Smeralda, dove si trovava in quel momento in vacanza, in una clinica europea dove è ora ricoverato. All'economista russo, in passato molto legato al presidente Vladimir Putin, sarebbe stata diagnosticata la sindrome di Guillain Barré.