Cuba, fuori controllo l'incendio di Matanzas: un centinaio di ustionati e migliaia di evacuati | FOTO

Fuori controllo l'enorme incendio divampato venerdì scorso in un deposito di carburante a Cuba, vicino la località di Matanzas, innescato da un fulmine. Il bilancio al momento resta di un morto accertato, un vigile del fuoco di 60 anni, mentre altri 16 restano dispersi. Le autorità hanno riportato che 24 persone sono state ricoverate in ospedale, di cui 5 in condizioni critiche, ma vi sarebbero, almeno un altro centinaio di ustionati. Circa 5mila persone sono state evacuate dalla zona del disastro.