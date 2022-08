Dl aiuti bis, misure su bollette e carburanti: la bozza

Secondo una bozza, ancora soggetta a variazioni, del decreto aiuti bis atteso domani in Consiglio dei Ministri, il decreto si compone di 41 articoli. Il provvedimento affronta diverse tematiche dall'energia e carburanti all'emergenza idrica, dagli enti territoriali alle politiche sociali, dalle agevolazioni per le imprese all'istruzione. Ecco alcune delle misure legate ad energia e carburanti contenute nella bozza.

Riduzione di Iva e oneri generali di sistema sul gas

Prevista la riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022. "In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022", si legge nella bozza. "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono pari rispettivamente a 798,72 milioni di euro e 8 milioni di euro".

Prezzo del gas calmierato per i clienti vulnerabili

"Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute", riconosciute sulla base del valore Isee "sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per il 2022, "con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici". Sono clienti vulnerabili - sottolinea la bozza - i clienti civili che "rientrano tra i soggetti con disabilità"; "le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; di età superiore ai 75 anni". "A decorrere dal 1 gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili" la fornitura di gas naturale "a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati", si legge nella bozza.

Carburanti: prorogato il taglio delle accise

Il taglio delle accise sui carburanti è prorogato dal 22 agosto e fino al 20 settembre. Gli oneri della misura sono indicati in 1,042 miliardi per il 2022.