Un incendio, alimentato dal vento, divampa nel quartiere popolare del Cep, sulle alture del ponente genovese. È il terzo rogo nel giro di pochi giorni e non è esclusa l'ipotesi dolosa. I vigili del fuoco sono sul posto dall'alba per arginare le fiamme, che non minacciano al momento le case. Un altro incendio è divampato poco prima dell'alba nei boschi di Ne, nell'entroterra del Tigullio: si è sviluppato sul crinale tra Terisso e Castagnola, distante dai centri abitati.