Nuovo vasto incendio sul Carso: evacuazioni a Trieste

Un nuovo incendio è divampato sul Carso triestino, a Prebenico di San Dorligo della Valle: almeno un elicottero in azione, sarebbero in arrivo due Canadair. L'incendio sembrava essere stato domato, ma ha ripreso vigore: si sta valutando l'evacuazione di Prebenico.

Presenti sul posto i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme. La colonna nera di fumo è visibile da diverse parti della città da Servola a via Carducci fino alle Rive. Abitanti di Trieste impauriti e preoccupati, iniziate anche diverse evacuazioni. Elicotteri, almeno due, della Protezione Civile già in azione. Probabili rinforzi a breve. Nel breve periodo non sembrerebbero previste chiusure alla viabilità in zona.