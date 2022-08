Incendio nel Savonese: in arrivo un terzo canadair

Il Dipartimento di Protezione civile ha assegnato alla Liguria un terzo canadair per operare sull'incendio attivo da sabato nei comuni di Arnasco, Ortovero, Villanova d'Albenga e Albenga che ha distrutto 400 ettari di bosco e macchia mediterranea. Operativi anche due elicotteri.

L'incendio divampato nel comune di Airole è stato spento mentre Eligenova è diretto a Varazze e successivamente si trasferirà a Né, per un rogo in zona impervia, in località Castagnola. Sul posto stanno operando una squadra vigili del fuoco di Chiavari e un elicottero regionale.