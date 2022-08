Piemonte, notte di violento maltempo tra Torino, Asti e Alessandria: un morto, danni per il vento forte, scoperchiato il PalaLancia di Chivasso

Notte di maltempo nell'Alessandrino, tra Novese, Ovadese, Tortonese e Casalese: i Vigili del fuoco sono impegnati per la messa in sicurezza di oggetti pericolanti e alberi caduti dopo essere stati colpiti da fulmini. A Casale Monferrato si è verificato un incidente a causa del fondo reso viscido dalle condizioni meteo: un'auto con a bordo un 36enne e 35enne ha impattato contro un palo dell'illuminazione pubblica, per poi ribaltarsi. Conducente e passeggero sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Nell'Acquese la pioggia è caduta a Spigno Monferrato, interessata da giorni da incendi boschivi nelle località Rocchetta e Bergaggiolo.

Il maltempo della notte ha provocato danni anche in provincia di Torino: il vento ha scoperchiato la copertura del PalaLancia di via Favorita a Chivasso. In pochi minuti l'interno si è allagato rendendo inagibile la struttura. E' in corso l'intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco. Seguirà poi una stima dei danni da parte dei tecnici del Comune.

Sempre nel Torinese, un albero è caduto su un taxi e ha provocato la morte del conducente: è accaduto dopo la mezzanotte in via Mongreno a Pino Torinese. Sul posto i vigili del fuoco della squadra 101 di Chieri, intervenuti per liberare le persone rimaste incastrate all'interno della vettura colpita dall'albero. Sulla zona, ieri notte, si è abbattuto un violento temporale. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate ai carabinieri.

Decine gli interventi dei pompieri durante la notte nell'Astigiano, per alberi caduti in strada, allagamenti e disagi, dovuti anche alla grandine, che si è abbattuta soprattutto tra Montafia, Villanova e Moncucco Torinese.

