Scarica di rocce dal Monte Pelmo, nube di polvere sulle Dolomiti di Zoldo

Questa mattina, tra le 7 e le 8, una scarica di roccia ha interessato un versante del Monte Pelmo, sulle Dolomiti di Zoldo. Sul posto si sono recati gli operatori del Soccorso alpino della Val Fiorentina per verificare l'area interessata, soprattutto per escludere la presenza di persone coinvolte. Un elicottero si è alzato in volo per le verifiche del caso.