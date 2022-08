Nuova ondata di calore nel Regno Unito: allerta del Met Office per Inghilterra e Galles

Il Met Office ha affermato che un'ondata di caldo è in arrivo per gran parte del Regno Unito, in particolare in Inghilterra e Galles. È probabile che le temperature aumentino fino a +35/+36°C nelle aree centrali e meridionali del Regno Unito. Va precisato, come desumibile dai suddetti valori, che questa ondata di caldo non sarà estrema come quella di luglio, quando sono stati stabiliti nuovi record nazionali.