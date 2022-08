Siccità in Francia: scatta piano di misure a Parigi, "risparmiate acqua"

Nell'Ile-de-France, i cittadini, come anche le amministrazioni pubbliche e le aziende sono incoraggiati, ma non obbligati, a razionare i loro consumi, evitando di innaffiare gli spazi verdi, il lavaggio dell'auto o limitando l'uso domestico dell'acqua. Nei 46 dipartimenti attualmente in livello di ''crisi'' (rosso) vengono consentiti solo i prelievi prioritari, come per quelli per l'acqua potabile, la salute o la sicurezza.