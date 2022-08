Previsioni Meteo Veneto: stabilità nei primi giorni della settimana, temperature nettamente estive

Domani tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; un po' più nuvoloso dalle ore pomeridiane, con transito di qualche tratto di nubi alte, e parziale nuvolosità stratificata in montagna.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo qualche rovescio o temporale al pomeriggio sulle Dolomiti (20-40%) e, con minore probabilità, sulle Prealpi (10%).

Temperature: Valori senza sensibili variazioni in pianura; in montagna minime in lieve rialzo e massime in lieve calo.

Venti: In montagna in prevalenza moderati settentrionali, salvo moderati orientali sui versanti meridionali delle Prealpi. In pianura ancora in prevalenza orientali, deboli o moderati sulle zone interne, moderati/tesi a ridosso della costa.

Mare: In prevalenza mosso.