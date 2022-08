Scienza: tra l'essere umano moderno e i primi Sapiens la differenza sta nel viso

L'uomo moderno presente, ovviamente, alcune differenze rispetto ai primi sapiens, in particolare nella forma nel cervello, come dimostrano i fossili. Queste divergenze potrebbero dipendere dall'evoluzione del viso e non tanto dai cambiamenti a livello cerebrale. Descritta sulla rivista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', l'ipotesi è stata formulata dagli scienziati dell'Università di Zurigo.