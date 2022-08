Notti sempre più calde con le emissioni di gas serra

Le notti calde stanno diventando familiari in tutto il mondo, ma fino ad ora non siamo stati in grado di definire il motivo per cui le notti si riscaldano più velocemente dei giorni: da un'analisi condotta sugli ultimi 70 anni, pubblicata su Geophysical Research Letters, è emerso che l'effetto del gas serra sul riscaldamento colpisce più velocemente la notte che il giorno. Nello studio realizzato dalla China University of Geosciences di Wuhan si evidenzia che dal 1951 il divario tra le temperature notturne e diurne si è ridotto di 0,41°C e le simulazioni mostrano che la maggior parte di questo riscaldamento è dovuta alle emissioni di gas serra: tale tendenza è destinata a continuare, salvo drastica riduzione delle emissioni. Secondo gli autori, il fenomeno è preoccupante perché le notti afose sono pericolose per la salute: il sudore non evapora facilmente, rendendo più difficile rimanere freschi e mettendo a dura prova organi come il cuore.