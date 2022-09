Alluvione Marche: ricognizione in elicottero dei Vigili del Fuoco per la ricerca dei dispersi | VIDEO

MeteoWeb

“Ricognizione aerea dell’elicottero AW 139 dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Bologna in corso” nella zona di Barbara, una delle più colpite dall’alluvione che ha devastato le Marche, “per le operazioni di ricerca degli ultimi due dispersi e per mappare le aree alluvionate con le maggiori criticità”. Lo scrivono i Vigili del Fuoco su Twitter, pubblicando il video che trovate in fondo all’articolo. Le due persone disperse sono Mattia, 8 anni, e Brunella Chiù, 56 anni.

“Sono oltre 1.000 le persone impegnate nell’emergenza nelle Marche tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine”, ha detto all’ANSA l’assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi. “Ieri è arrivata anche la colonna mobile della Protezione civile dell’Emilia Romagna che è stata inviata ad Ostra Vetere nelle zone maggiormente colpite ed è arrivata anche la colonna mobile dalla Lombardia, aspettiamo anche la colonna mobile dell’Abruzzo che sarà convogliata su Senigallia“, aggiunge. “C’è una grande attenzione e una grande disponibilità da parte di tutte le regioni – sottolinea Aguzzi – e stiamo iniziando ad affinare le effettive esigenze, là dove i punti più delicati lo richiedono”.

L’assessore Aguzzi annuncia che la giunta nei prossimi giorni potrà prevedere lo stanziamento di “risorse per l’emergenza, anche per interventi di ripristino delle arterie viarie e per le altre necessità”.