Anomalia sul razzo: fallisce il lancio New Shepard di Blue Origin, capsula catapultata in sicurezza | VIDEO

Blue Origin, compagnia aerospaziale di Jeff Bezos, ha subito il suo primo fallimento di un lancio oggi. Nessuna persona ma solo esperimenti scientifici a bordo del razzo New Shepard decollato dal Texas occidentale. Appena un minuto dopo l’inizio del volo, fiamme sono esplose attorno al motore singolo in fondo. Il sistema di annullamento del lancio di emergenza della capsula si è attivato immediatamente, sollevandola dalla parte superiore (vedi video in fondo all’articolo). Diversi minuti dopo, la capsula si è paracadutata sul terreno del deserto.

Il razzo si è schiantato sulla Terra senza che siano stati riportati feriti o danni, ha affermato la Federal Aviation Administration in una nota. Sebbene questo razzo New Shepard fosse dedicato agli esperimenti di volo, era lo stesso tipo usato per lanciare persone in viaggi di 10 minuti ai confini dello spazio. Il razzo è a terra in attesa dell’esito di un’indagine, ha affermato la FAA, che è responsabile della sicurezza pubblica durante i lanci e gli atterraggi spaziali commerciali.

Il commento al lancio di Blue Origin è rimasto in silenzio quando la capsula si è catapultata fuori dal razzo, annunciando infine: “sembra che abbiamo riscontrato un’anomalia con il volo di oggi. Questo non era previsto”. “Guasto del booster sul volo senza equipaggio di oggi. Il sistema di fuga ha funzionato come previsto”, ha twittato la società con sede a Kent, Washington, circa un’ora dopo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli dalla società.

L’incidente si è verificato mentre il razzo stava viaggiando a circa 1.125km/h ad un’altitudine di circa 8.500 metri. La capsula ha raggiunto un’altitudine massima di oltre 11.300 metri. Non è stato mostrato alcun video del razzo – solo la capsula – dopo il guasto. L’intoppo è successo intorno al punto in cui il razzo è sotto la massima quantità di pressione, chiamata max-q. Il razzo di solito atterra in posizione verticale sul terreno del deserto e poi viene riutilizzato per i voli futuri.

A bordo del razzo, c’erano 36 esperimenti, per metà sponsorizzati dalla NASA. Era il 23° volo per il programma New Shepard, dal nome del primo americano nello spazio, l’astronauta Mercury Alan Shepard, e il 9° volo per questa particolare coppia capsula-razzo. Il razzo avrebbe dovuto essere lanciato quasi due settimane fa, ma è stato bloccato dal maltempo.

Il volo più recente di Blue Origin con clienti paganti è stato proprio il mese scorso. Complessivamente, Blue Origin ha trasportato 31 persone, incluso l’attore William Shatner e lo stesso Jeff Bezos, che ha fatto parte del primo equipaggio di New Shepard l’anno scorso.