E’ ancora fuga dalla Russia, verso il divieto per gli uomini di attraversare il confine | VIDEO

Prosegue la fuga dalla Russia dei cittadini che scappano dopo l’annuncio di Putin della mobilitazione parziale, allo scopo di mandare rinforzi in Ucraina. E i biglietti aerei sono arrivati alla folle cifra di quasi 16 mila euro. Nelle chat dei tour operator che si occupano di viaggi di lusso, si vendono biglietti di sola andata Mosca-Istanbul su jet privati Sukhoi SSJ-100 Vip a 900 mila rubli, ovvero circa 15.800 euro. La media dei voli è di 4-5 al giorno e ogni aereo ha circa 15 posti, tutti sempre sold-out.

Per un biglietto di un volo Mosca-Erevan solo andata, invece, il costo è leggermente inferiore, ma parliamo sempre di 200 mila rubli (3.500 euro). Le chat – visionate da AGI – sono piene di messaggi di chi da’ consigli e spiega come è riuscito a uscire dal Paese, mentre aumenta la preoccupazione per la possibile chiusura dei confini a tutti gli uomini in età arruolabile. “Siamo volati tutti a Tashkent e Dubai, compresi ragazzi nati nel 1994 e 1985, non chiedono nulla ma controllano su un database se i viaggiatori hanno una notifica di arruolamento“, scrive qualcuno in chat.

Ue: “per ora non vediamo un esodo dalla Russia”

“Al momento non vediamo alcun esodo dalla Russia verso i confini europei“, ha dichiarato un alto funzionario della Commissione Europea, precisando che le rilevanti agenzie europee stanno acquisendo i dati per capire l’entità del fenomeno. “L’introduzione della mobilitazione parziale, in Russia, è avvenuta solo la settimana scorsa“. Al confine con la Finlandia, intanto, il traffico in ingresso nel corso de fine settimana è stato più alto del solito (circa 8mila ingressi al dì) ma poi si è “stabilizzato“. I dati sono stati forniti dalla Guardia di Frontiera finlandese.

Il Cremlino ammette ‘errori’ negli sforzi di mobilitazione

Il Cremlino, intanto, ammette “errori” negli sforzi di mobilitazione in Russia e spiega di non aver “preso alcuna decisione” al momento sulla chiusura dei confini russi, mentre migliaia di persone fanno la fila per lasciare il Paese dall’annuncio della mobilitazione parziale. Le decisione sulla eventuale chiusura dei confini della Russia deve ancora essere presa, ha detto il Cremlino. La mobilitazione parziale chiesta del presidente Vladimir Putin ha visto migliaia di tentativi di fuga dalla Russia, e sta spingendo verso un divieto per gli uomini in età militare di attraversare il confine.