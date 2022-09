Maltempo Toscana, seggio allagato nell’Aretino: sezione spostata

MeteoWeb

Il maltempo che in queste ore si sta abbattendo sul Centro-Sud sta facendo sentire i suoi effetti anche sulle elezioni. Per esempio, in Toscana, colpita da ieri da piogge persistenti che hanno provocato allagamenti in alcune località, un seggio elettorale è rimasto allagato da infiltrazioni d’acqua vicino ad Arezzo.

E’ successo in località Santa Maria alla Rassinata, la cui sezione 85 è stata spostata a Palazzo del Pero, nella palestra del posto. Il Comune di Arezzo ha organizzato un servizio di navetta per il trasporto degli elettori.

A causa del maltempo della notte scorsa, inoltre, si sono verificati grossi problemi sulla tangenziale di Arezzo: le forti piogge hanno portato via parte dell’asfalto, creando grosse buche. Sul posto tecnici del Comune per circoscrivere la zona e la Polizia municipale. Smottamenti si registrano anche in alcune valli aretine, come Val di Chiana e Casentino.