Previsioni Meteo, ultimo giorno di caldo al Sud ma queste temperature a Settembre sono normali

MeteoWeb

L’Italia è meteorologicamente divisa in due in quest’inizio di Settembre 2022: il Centro/Nord è letteralmente flagellato dal maltempo, che stamani si è esteso anche alla Campania, mentre al Sud fa caldo come in piena estate. Ieri abbiamo avuto fenomeni estremi in molte località del Paese, con due grossi tornado sul lago di Garda e a Civitavecchia, e numerosi nubifragi che hanno provocato danni e disagi in Lombardia, intorno al lago di Como, in Friuli Venezia Giulia, dove Trieste è finita sott’acqua, ma anche in Toscana a Livorno e nel Lazio dove la grandine ha avuto effetti devastanti nel frusinate.

Oggi continua a diluviare al Nord/Est: Trieste è ancora sott’acqua, colpita da nuovi violenti temporali. Altre forti piogge stanno interessando la Lombardia, ma anche il Trentino Alto Adige e il Veneto. Nella notte un’altra sfuriata temporalesca molto intensa ha investito il Lazio, estendendosi al mattino nella Campania settentrionale: i temporali hanno scaricato ben 100mm di pioggia a Fondi, 74mm a Priverno, 60mm a Formia.

All’estremo Sud, invece, continua a fare caldo come in piena estate: le temperature più alte di stamani sono in Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia con +36°C a Catania e Siracusa, +33°C a Palermo, Bari, Messina, Trapani, Crotone e Brindisi, +32°C a Cagliari, Reggio Calabria, Lecce e Olbia.. Sono temperature elevate, ma non certo eccezionali per il mese di Settembre che ha sempre avuto – soprattutto nella sua prima metà – condizioni meteorologiche tipicamente estive nell’Italia meridionale.

Tutti i record di caldo sono lontani anni luce dai valori termici di queste ore al Sud: la temperatura più alta mai raggiunta a Catania, infatti, risale al settembre 1988 ed è di +41,4°C all’Aeroporto di Fontana Rossa, seguita dai +41,0°C del settembre 2015 a Sigonella e dai +40,8°C del settembre 1990 sempre a Sigonella. A Bari la storica stazione meteorologica dell’Aeroporto di Palese che oggi misura +33°C, il record di settembre risale addirittura al 1944 ed è di +39,1°C, seguito da +39,0°C nel 1988 e +37,2°C nel lontanissimo 1963. Per quanto riguarda Palermo, abbiamo un record di +42,0°C registrato nel settembre 1968 a Piazza Verdi, seguito da +41,5°C nel lontanissimo settembre 1924 a Valverde, e poi ancora +40,6°C nel settembre 1988 presso l’Aeroporto di Punta Raisi e anche +40,2°C nel settembre 1968 a Boccadifalco. A Reggio Calabria la temperatura più alta mai registrata a Settembre è di +41,0°C e risale al 1924 nella storica stazione meteorologica del centro città, mentre all’Aeroporto in tempi più recenti la stazione meteo ufficiale dell’ENAV-Aeronautica Militare ha raggiunto i +38,1°C nel settembre 2008 e ancora +37,6°C nel settembre 1988. Infine, la stazione meteorologica di Cagliari Elmas ha un record di caldo mensile di settembre che risale al 1946 con +39,0°C.

Insomma, come possiamo osservare, tutti i record di caldo del mese di settembre non sono neanche minimamente impensieriti dai valori odierni, assolutamente normali per questo periodo dell’anno, ma sono anche antichissimi: a Reggio Calabria il giorno più caldo di questo mese risale addirittura a 98 anni fa (non era neanche nata la Regina Elisabetta!), a Bari risale a 78 anni fa, a Cagliari risale a 76 anni fa, a Palermo risale a 54 anni fa, a Catania risale a 34 anni fa. In barba al riscaldamento globale, in molte tra le principali città del Sud ci sono intere generazioni che a settembre non hanno mai vissuto il caldo della generazione precedente.

In ogni caso, la buona notizia per chi non sopporta questo normale caldo settembrino è che sta comunque per finire. Domani, Sabato 10 Settembre, continuerà a fare caldo soltanto in Sicilia, e comunque non come oggi. Le temperature diminuiranno sensibilmente in Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, e rimarranno fresche e gradevoli non solo per tutto il weekend (da Domenica 11 anche in Sicilia), ma anche la prossima settimana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: