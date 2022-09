Starlink sbarca in Antartide: l’internet globale di SpaceX ora in tutti i continenti

MeteoWeb

Nel giorno in cui è stata costretta a rimandare il lancio di altri 54 satelliti a causa del maltempo, SpaceX annuncia su Twitter che “Starlink è ora in tutti e sette i continenti!“. La rete di connessione internet satellitare della compagnia Elon Musk, infatti, sbarca in Antartide. Nella base statunitense di McMurdo sono in corso dei test su un nuovo terminale per aumentare la larghezza di banda e la connettività a disposizione degli scienziati del Programma Antartico degli Stati Uniti (USAP), supportato dalla National Science Foundation (NSF).

Intanto, la costellazione di satelliti di Elon Musk perde alcuni pezzi. Secondo il calcolo tenuto dall’astronomo americano Jonathan McDowell dello Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, due satelliti lanciati da Starlink lo scorso 28 agosto avrebbero fallito il dispiegamento in orbita: il primo sarebbe già rientrato sulla Terra oggi, mentre il secondo è atteso per domani.