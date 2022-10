Accadde oggi: il 14 ottobre 1947 per la prima volta l’uomo abbatte il muro del suono

MeteoWeb

Il pluridecorato Charles Elwood “Chuck” Yeager ha pilotato ben 180 tipi diversi di aerei e il suo ultimo volo su un aereo da combattimento lo ha fatto da navigatore su un F-15E pochi anni fa: la sua carriera iniziò durante la seconda guerra mondiale come semplice aviere nella United States Army Air Forces. Dopo essere stato impiegato come meccanico di aerei, fu ammesso al corso piloti e, dopo averlo superato, fu promosso al grado di flight officer diventando pilota da caccia su P-51 Mustang. Dopo la guerra divenne pilota collaudatore.

Il suo volo più famoso fu il risultato della sua intensa attività di collaudatore, ed infatti nel 1946 prese il controllo diretto dei test con l’aerorazzo Bell X-1: soprannominato “proiettile con le ali” per la forma aerodinamica, bruciava tutto il carburante in 4 minuti e doveva atterrare come un aliante. Era lungo poco più di 9 metri e veniva lanciato ad alta quota da un bombardiere B-29 modificato, sistema che causò non pochi incidenti. Dopo diversi test Yeager al comando del X-1 ‘Glamorous Glennis’ infranse il “muro del suono” il 14 ottobre 1947 raggiungendo 1.299 km/h (Mach 1,06) in volo livellato.

Grazie a questo successo Yeager divenne quasi una star: il Time gli dedicò una copertina ed il Congresso gli conferì anche una speciale medaglia d’argento con il suo volto.