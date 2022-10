Alluvione nel Trapanese: evacuati 20 minori dal Cara di Salinagrande

MeteoWeb

Sono stati evacuati 20 minori extracomunitari ospiti del Cara di Salinagrande, travolta da un’alluvione nel Trapanese. L’intervento è stato effettuato da un elicottero dell’Aeronautica Militare. I minori sono stati trasferiti prima e Birgi e poi condotti in altre strutture di accoglienza.

Gli uomini del Soccorso Alpino con l’elicottero della Polizia sono partiti dall’aeroporto di Boccadifalco di Palermo e hanno raggiunto le zona allagate nel Trapanese per soccorrere i residenti che hanno trovato rifugio sui tetti.

