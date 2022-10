Ambiente e sovranità alimentare, Chicco Testa sta con Giorgia Meloni: che stoccata alla sinistra!

MeteoWeb

“Sappiamo che ai giovani sta particolarmente a cuore la difesa dell’ambiente naturale. Ce ne faremo carico. Perché, come ebbe a scrivere Roger Scruton, uno dei grandi maestri del pensiero conservatore europeo, “l’ecologia è l’esempio più vivo dell’alleanza tra chi c’è, chi c’è stato, e chi verrà dopo di noi“. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni alla Camera durante il suo discorso programmatico.

“Proteggere il nostro patrimonio naturale ci impegna esattamente come la tutela del patrimonio di cultura, tradizioni e spiritualità, che abbiamo ereditato dai nostri padri affinché lo potessimo trasmettere ai nostri figli. Non c’è un ecologista più convinto di un conservatore, ma quello che ci distingue da un certo ambientalismo ideologico è che noi vogliamo difendere la natura con l’uomo dentro. Coniugare sostenibilità ambientale, economica e sociale. Accompagnare imprese e cittadini verso la transizione verde senza consegnarci a nuove dipendenze strategiche e rispettando il principio di neutralità tecnologica. Sarà questo il nostro approccio“, ha aggiunto Meloni.

“Toccava ad un Premier di destra ricordare che” l’ambiente “non può prescindere dal suo rapporto con l’uomo, che deve essere socialmente sostenibile e fondato sulla neutralità tecnologica? Concetti elaborati a sinistra molto tempo fa e poi, come altri, abbandonati”. È quanto scrive Chicco Testa in un articolo pubblicato su “Il Foglio”, in cui contesta “l’ambientalismo inconcludente” della sinistra.

In questi primi giorni del nuovo governo, si è inutilmente ironizzato anche sulla sovranità alimentare, dopo che questa espressione è stata aggiunta al Ministero dell’agricoltura. “Chi ha ironizzato sul sovranismo alimentare non sapeva evidentemente che questa espressione è stata usata per primo e a più riprese da Carlo Petrini, guru della sinistra a chilometro zero”, ha scritto Testa, che ha anche sottolineato le parole di Meloni sulla necessità di utilizzare le risorse minerarie presenti nei nostri mari.

Quella del governo Meloni “sarà l’occasione a sinistra per mettere fine ad un ambientalismo inconcludente buono al massimo nelle Ztl e tornare ai fondamentali?”, si chiede Testa.