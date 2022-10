Buon Onomastico Luca! Ecco IMMAGINI, FRASI e VIDEO per gli auguri

MeteoWeb

Il 18 ottobre si ricorda San Luca e di conseguenza oggi possiamo fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano questo nome.

“Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch’io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un racconto ordinato, illustre Teofilo, perché tu possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto“: queste le parole dell’autore del Terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli, che in tutta la sua opera non dirà nulla di sé, neanche il nome, considerandosi solo un ministro al servizio della Parola. Ma chi è questo autore? La tradizione gli ha dato un nome: Luca, “il caro medico” – discepolo e compagno di Paolo nei suoi viaggi apostolici, fedele fino all’ultima prigionia nel carcere romano.

Per l’occasione proponiamo in alto una gallery con una selezione di immagini e di seguito frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico alle persone che portano il nome “Luca“: