Caldo record in Svezia, mai +19,5°C a fine ottobre

Il caldo record registrato in Europa ha portato anche la Svezia a raggiungere record storici. I meteorologi svedesi hanno dichiarato di aver registrato ieri la temperatura più alta del Paese. In questo periodo dell’anno non si erano mai registrati +19,5°C, nella città di Kristianstad, nel sud del paese. “Questa è la temperatura più alta mai registrata in Svezia a fine anno“, ha detto Erik Hojgard-Olsen, meteorologo dell’Istituto meteorologico e idrologico svedese (SMHI).

Sebbene non sia la temperatura più alta registrata per il mese di ottobre (il 9 ottobre 1995 si raggiunsero i 24,5°C) la temperatura non aveva mai raggiunto un valore così elevato così tardi nell’anno. Quest’ultima temperatura è stata registrata l’ultima volta nel 1963, ha spiegato Hojgard-Olsen. Il clima di ottobre, ha aggiunto, in generale è stato di alcuni gradi più caldo del normale in Svezia. Sebbene non sia stato possibile trarre un collegamento diretto con il cambiamento climatico da un record di un solo giorno, il meteorologo ha affermato che nel complesso “stiamo continuando a osservare temperature elevate e questo è in linea con un clima più caldo“.