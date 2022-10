Elon Musk: la Russia vuole eliminare Starlink in Ucraina

Il miliardario statunitense Elon Musk ha dichiarato che la Russia sta cercando di eliminare i servizi satellitari Starlink in Ucraina e che il sistema potrebbe smettere di funzionare indipendentemente dalle risorse investite nella sua protezione. “Starlink è l’unico sistema di comunicazioni che funziona ancora sul fronte di guerra, gli altri sono tutti fuori uso. La Russia sta attivamente cercando di eliminare Starlink. Per salvaguardarlo, SpaceX ha dirottato enormi risorse verso la difesa. Anche così, Starlink potrebbe comunque andare fuori uso,” ha affermato Musk.

Burn just for the Ukraine? Or are you attributing expenses for the global infrastructure to Ukraine and trying to get the gov’t to fund it? $240M/year just for Ukraine make no sense. That implies the whole system is losing $10B+/ year

— Rob Schmied (@rschmied) October 14, 2022