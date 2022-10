“Friends of Science” denuncia il “colonialismo climatico”: “non c’è emergenza”

MeteoWeb

Come sempre, quando si parla di clima e cambiamenti climatici, l’approccio dei media è improntato all’allarmismo e al catastrofismo, con riferimenti all’”Apocalisse climatica” o all’”emergenza codice rosso”. Questo nonostante “il rapporto AR6 dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dell’agosto 2021, del Physical Science Working Group I, menziona la parola “crisi” ed “emergenza” solo una volta in riferimento alla copertura mediatica”, sottolinea Friends of Science Society, gruppo indipendente di ingegneri e scienziati della terra, dell’atmosfera e del sole, che da 20 anni fornisce approfondimenti sulla scienza del clima.

“Il Canada ha un grande, sporco segreto”

Il 20 ottobre 2022, “Bloomberg” ha affermato che “il Canada ha un grande, sporco segreto” perché le emissioni erano aumentate, nonostante le affermazioni del Primo Ministro Trudeau di essere un leader climatico. In un articolo originariamente pubblicato su Atlantico, l’esperto di energia dell’UE Samuel Furfari smentisce questo concetto, osservando che la vita è energia e il Canada è un Paese vasto e freddo. Lo “sporco segreto” non è solo che le emissioni sono aumentate, nonostante le draconiane tasse e normative sul carbonio, ma che gli incredibili tassi di immigrazione del Canada significano che gli obiettivi climatici non possono essere raggiunti.

Scrive Furfari: “Justin Trudeau non ha una bacchetta magica per ridurre le emissioni di CO₂. Nessuno ce l’ha e quindi i piani che ha messo in atto non potrebbero funzionare. Questo è evidente ovunque”. Furfari spiega che le emissioni del Canada sono aumentate del 20% dal 1992 all’anno scorso (2021) e aggiunge: “le emissioni di CO₂ dei Paesi non OCSE sono aumentate del 134%. Le emissioni della Cina sono aumentate del 311%, con il record di crescita detenuto dal Vietnam che ha prodotto il 1300% di CO₂ in più. L’Africa ha solo aumentato le sue emissioni di CO₂ “del 93%” perché purtroppo è in ritardo nella corsa allo sviluppo. Quindi, il governo canadese è un bravo studente rispetto agli altri”.

A questo proposito, Friends of Science Society afferma che gli obiettivi di emissioni zero non sono necessari; “abbiamo tempo”. “Non c’è emergenza climatica se gli scenari poco plausibili noti come “RCP 8.5 e 6” vengono rimossi dalla discussione. L'”RCP” si riferisce a simulazioni al computer che prevedono l’effetto di riscaldamento delle concentrazioni di anidride carbonica”, afferma il gruppo. Nella sua recente presentazione video alla National Association of Scholars, Roger Pielke Jr. spiega che gli scenari RCP 8.5 e 6, i più citati nella ricerca sul clima, non sono plausibili.

Colonialismo climatico

Friends of Science Society afferma che il “colonialismo climatico” è il nuovo metodo per imporre il dominio alle nazioni in via di sviluppo. Il gruppo risponde anche ad una presentazione video di Naomi Klein sulla Primavera araba. “Secondo una ricerca di NECSI, le politiche climatiche degli Stati Uniti “food-to-fuel” hanno innescato la Primavera araba raddoppiando i prezzi dei generi alimentari, provocando disordini civili”, spiega la società.

“La raffica di titoli prima della COP27, come un recente commento in “The Lancet” in cui i medici affermano che la “dipendenza da combustibili fossili” sta uccidendo le persone, mostra che ci sono timori che la narrativa della catastrofe climatica stia crollando”, afferma Friends of Science. “La medicina moderna non può esistere senza abbondanti quantità di combustibili fossili per un’elettricità affidabile, i mezzi per produrre attrezzature mediche e medicinali e il flusso di prodotti, come la plastica sterile”.

“L’inutilità della COP27”

Robert Lyman, economista canadese dell’energia, ex funzionario pubblico e diplomatico, scrive dell’inutilità della COP27 di fronte alla crisi energetica globale, ma di come “lo spettacolo deve andare avanti”. Gran parte della COP27 è incentrata sulla finanza, non sulla scienza. Lyman osserva: “prima della COP26, i Paesi in via di sviluppo hanno presentato un rapporto che pretendeva di dimostrare che gli obblighi di finanziamento dei Paesi più ricchi dovrebbero essere aumentati ad almeno 1,3 trilioni di dollari all’anno dal 2025 al 2030“. Questo è sostanzialmente in aumento rispetto al “Green Climate Fund”, originariamente fissato a 100 miliardi di dollari all’anno.