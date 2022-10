Maltempo, Creta travolta dalle alluvioni: auto trascinate in mare, un morto e dispersi | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo aver provocato alluvioni in diverse regioni del Sud, il maltempo si è spostato verso la Grecia, travolgendo in particolare Creta. Le alluvioni generate hanno lasciato un disastro sull’isola, con auto spazzate via dalla furia dell’acqua e strade trasformate in fiumi.

Ingenti i danni nei villaggi sul mare (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Nel villaggio di Agia Pelagia, le auto sono finite in mare. Criticità anche a Ligaria e Sitia. Anche l’aeroporto di Heraklion è stato allagato: i voli sono stati sospesi fino a nuovo ordine.

A seguito delle pesanti alluvioni, un uomo è stato trovato morto nella regione di Heraklion, mentre altre due persone sono date per disperse, secondo quanto annunciato dai Vigili del Fuoco. La vittima è un uomo di 50 anni che è rimasto intrappolato nella sua auto per le piogge torrenziali. I pompieri hanno poi aggiunto che una donna, anche lei bloccata nella sua auto, è rimasta leggermente ferita.

Il sottoprefetto della regione, Nikos Syrigonakis, ha invitato i residenti a “limitare i loro spostamenti”. “È una giornata difficile”, ha aggiunto.